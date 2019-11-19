6 خطوات لعلاج نزلات البرد من أول يوم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الجميع من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء مما قد يسبب تفاقم الحالة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالجيوب الأنفية والوهن العام .

لذا ينصح الأطباء بأهمية علاج نزلات البرد في بدايتها إذ سيكون الأمر أكثر سهولة وأقل في حدوث المضاعفات ، وذلك على النحو التالي :

1- ابدأ يومك بحمام ساخن إذ سيساعد على التخلص من آلام الأطراف الناجمة عن الأنفلونزا ، كما يحسن من التنفس مع إزالة بخار الماء للجيوب الأنفية .

2- تناول ثمرة برتقال أو كيوي أو أي نوع يحتوي على فيتامين سي .

3- تجنب تناول الكافيين كالشاي أو القهوة لأنها تزيد من الجفاف ، واشرب الكثير من السوائل .

4- ينصح بتناول الحساء والأطعمة الدافئة والمكسرات الغنية بالبوتاسيوم المحسن للمناعة .

5- تجنب الخروج من المنزل قد الإمكان لعدم نشر العدوى .

6- تناول البهارات الحارة في طعام العشاء لمنأنها تزيد من تهجيج بطانة الأنف والقدرة على تنظيفها .