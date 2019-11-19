6 خطوات لعلاج نزلات البرد من أول يوم
يعاني الجميع من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء مما قد يسبب تفاقم الحالة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم والإصابة بالجيوب الأنفية والوهن العام .
لذا ينصح الأطباء بأهمية علاج نزلات البرد في بدايتها إذ سيكون الأمر أكثر سهولة وأقل في حدوث المضاعفات ، وذلك على النحو التالي :
1- ابدأ يومك بحمام ساخن إذ سيساعد على التخلص من آلام الأطراف الناجمة عن الأنفلونزا ، كما يحسن من التنفس مع إزالة بخار الماء للجيوب الأنفية .
2- تناول ثمرة برتقال أو كيوي أو أي نوع يحتوي على فيتامين سي .
3- تجنب تناول الكافيين كالشاي أو القهوة لأنها تزيد من الجفاف ، واشرب الكثير من السوائل .
4- ينصح بتناول الحساء والأطعمة الدافئة والمكسرات الغنية بالبوتاسيوم المحسن للمناعة .
5- تجنب الخروج من المنزل قد الإمكان لعدم نشر العدوى .
6- تناول البهارات الحارة في طعام العشاء لمنأنها تزيد من تهجيج بطانة الأنف والقدرة على تنظيفها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87373 ] نشر منذ 9 دقائق
معلومات قيمه ,,