طفل يلقي رسالة في زجاجة.. ويتلقى الرد بعد 9 سنوات

واشنطن(صدى):

قام شاب أمريكي بإلقاء رسالة في قارورة زجاجية بمياه المحيط الأطلسي منذ 9 سنوات، ثم يفاجأ بالرد أخيرا، حيث وضع الشاب رسالة وهو بعمر الـ10، في قنينة زجاجية ورماها في مياه لونغ بيتش في روكبورت بولاية ماساتشوستس.

وأبان الشاب في رسالته:”أبلغ من العمر 10 سنوات وأحب التفاح والبحر. الأزرق لوني المفضل، وأعشق الحيوانات والسيارات. من فضلك رد عليّ”.

وتلقى الشاب الأمريكي ردا، من الفرنسي «جي دوبوا»، حيث عثر على القنينة على الساحل الغربي لفرنسا، وقرر أن يرد عليه.

ولفت الشاب الأمريكي: “لم أصدق نفسي حين قرأت رسالته لأول مرة. قلت يا إلهي أمنيتي حين كنت طفلا تحققت الآن”.

وأوضح دوبوا في رده:”عثرت على القنينة في بحر بين كونتيس وميميزان.. يبدو أنها استغرقت 9 سنوات وقطعت 6 آلاف كيلومتر لتصل إلى هنا”.