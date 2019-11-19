بوكيتينو على حافة الإقالة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن قرب إقالة “ماورسيو بوكيتينو ” مدرب توتنهام أو رحيله عن النادي حال الإتفاق بشكل ودي .

ويواجه “بوكيتينو ” تحدي كبير في أمام ويستهام يوم السبت المقبل وسط ترقب لنتيجة المباراة إذ لم يفز توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه منذ يناير الماضي ، واستاء الجمهور من آداء الفريق في الفترة الأخيرة .

ومن المتوقع أن ترشح المدربين ” إيدي هويي الإنجليزي ، ويوليان ناجلزمان الألماني ، وكارلو نشيلوتي الإيطالي ” ، خلفاً لبوكتينيو .

والمثير في الأمر أن عقد بوكيتينو لا زال يمتد لثلاث مواسم ، ويبلغ راتبه 8.5 مليون جنيه إستيرليني وهو ما يسبب أزمة مالية كبيرة أمام النادي إلا أنه من المتوقع أن تبحث إدارة توتنهام عن حلول ودية لتنفيذ رغبتها في التخلص من بوكتينيو .

الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الـ 14 بالدوري الإنجليزي بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر ، ولم يحقق سوى 3 انتصارات في 12 جولة .