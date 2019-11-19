للسيدات.. 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

باتت مظاهر شيخوخة الوجه كالبقع أو التجاعيد مزعجة، وخاصة إذا ظهرت قبل أوانها.

وعن أبرز الأسباب التي تؤدي لملامح وجه أكبر سنا منها نقص الحماية من الشمس، ضعف العناية بالبشرة، النوم على أحد الجانبين، حركات الوجه المتكررة، استعمال مفرط للهواتف، عدم ممارسة الرياضة التدخين بأنواعه، تغذية كثيرة الكربوهيدرات.

واتضح أن هناك 8 عادات سيئة يستوجب التخلص منها: عدم تعريض الوجه لأشعة الشمس لبقائه شاباً، وتحسين رعاية البشرة، بتجنب المنتجات الجافة، والإقلاع عن التدخين، والنوم على الظهر بدلا من الجانبين، لتجنب تجاعيد الوجه، مع تجنب التجهم وتقطيب الوجه.

كما يجب اعتماد نظام غذائي كثير الفواكه والخضراوات، قليل الكربوهيدرات التي تسرع الشيخوخة، وممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية والجهاز المناعي، وأخيرا تقليل ساعات استعمال الهواتف الذكية لتجنب الضوء الأزرق الذي يتسبب في الإجهاد التأكسدي للجلد.