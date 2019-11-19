الخدمة المدنية تشكر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف لسرعتها في تحديث بيانات منسوبيها

محمد السعران(صدى):

قدمت وزارة الخدمة المدنية شكرها للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، وذلك لإتمام تحديث بيانات جميع منسوبيها من خلال منصة (بياناتي الوظيفية).

هذا وقد أطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق منصة (بياناتي الوظيفية) والتي تهدف لفتح قناة جديدة للبيانات تمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة قد أنهت تحديث بيانات جميع منسوبيها في وقت قياسي من خلال إدارة الموارد البشرية، حيث وضعت أيقونة في البوابة الداخلية للرئاسة العامة وربطتها بموقع وزارة الخدمة المدنية ليستطيع الموظف وفي دقيقتين تحديث بياناته، ثم تتولى الجهة المعنية في الإدارة العامة للموارد البشرية التأكد من جميع البيانات المدخلة.