« عبدالله الشامسي» يحقق المركز الثاني على حلبة البحرين الدولية

محمد السعران(صدى):

حقق البطل عبدالله خليفه الشامسي المركز الثاني في فئة سوبر ستريت V8 في سباق الدراق ريس للسرعة عن الجولة الأولى المقام بمملكة البحرين، وعلى متن مركبة من فورد موستنج.

وجديراً بالذكر ان الكابتن الشامسي سبق له وأن حقق العديد من الألقاب في سباقات السرعة منذ تسعينيات القرن الماضي، من ابرزها تحقيق المركز الأول أربعة مرات في الخمس أعوام الماضية وبطولة الموسم بمملكة البحرين عام ٢٠١٣م.

كما اعرب الشامسي عن سعادته لتحقيق الفوز، ويستعد للمشاركة في الجولات الأربعة القادمة للبطولة بمملكة البحرين وبطولات اخرى في الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وهو مرشح قوي لحصد صدارة هذه البطولات.