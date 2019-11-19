مسؤول سابق بالوحدة يكشف مفاجآت حول قضية عامل الملابس والأخير: لم أتظلم ضد أشخاص

ماجد محمد(صدى):

أثار قرار محكمة تنفيذ مكة المكرمة بإلزام إدارة نادي الوحدة بدفع مستحقات ورواتب بقيمة 114 ألف ريال لعامل ملابس بنجلاديشي الخلاف بين العامل وبعض مسؤولي النادي السابقين .

إذ أكد أمين عام الوحدة السابق مشعل غازي القرشي أن متأخرات العامل تعود إلى إدارات سابقة تمتد لعشر سنوات وتسبق إدارة النادي برئاسة ” حاتم خيمي ” .

وكشف “غازي ” أن إدارة “خيمي ” حاولت بالفعل تسوية المستحقات للعامل البنجلاديشي و4 آخرون معه إذ رفض العامل الإتفاق مع الإدارة ورفض إستلام شيك بمتأخراته ، كما عرضت عليه الإدارة صرف مكافأة نهاية الخدمة بنهاية الموسم حال تجديد عقده إلا أنه رفض العرض، مشيراً إلى أن إدارة “الخيمي ” لم تترك إلا 16 مليون ريال في خزنة النادي .

أما عامل الملابس البنجلاديشي فقد أكد أن النادي ملزم بسداد المستحقات على النحو الوارد بقرار المحكمة التي استندت في قرارها إلى أقواله ، مؤكداً أن قضيته كانت ضد إدارة النادي بصفتها وأنه لم يتظلم ضد أشخاص بعينهم .

وكانت محكمة تنفيذ مكة المكرمة قد ألزمت الوحدة بتنفيذ قرارها على أن يتم الرفع بخطاب بمؤسسة النقد العربي ساما لوقف خدمات النادي حال الإمتناع عن التنفيذ .

إقرأ أيضاً :