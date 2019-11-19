الليلة.. وميض أحمر وأخضر بسماء الوطن العربي

صيتة العماش(صدى):

أوضح المهندس ماجد أبوزاهرة أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 وفي الليالي المقبلة بعد غروب الشمس وبداية الليل رصد نجم يومض باللونين الأحمر و الأخضر منخفضا باتجاه الأفق الشمالي الشرقي لقبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

ذلك النجم هو “الـعيوق” ، ولو كان الانسان قادرا على السفر إلى هذا النجم سوف يجده عبارة عن نجمين كليهما لهما نفس درجة حرارة السطح تقريبا مثل درجة حرارة الشمس ولكنهما أكبر و اسطع من الشمس .

ويرجع السبب في أن هذا النجم يومض بالأحمر والأخضر عندما يكون مخفضا نحو الأفق إلى حقيقة أن كل نجم في السماء يخضع لنفس العملية مثل “العيوق” في انتاج وميض الألوان وذلك لأن كل نجم يجب أن يعبر ضوءه من خلال الغلاف الجوي حول الأرض قبل أن يصل إلى أعيننا ولذلك عندما يكون جسم منخفض في قبة السماء فنحن ننظر اليه خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوي تعمل على انكسار ضوء النجم إلى ألوان مثلما يفعل المنشور الزجاجي عندما يعبر خلاله ضوء الشمس .

وبعد ان يرتفع النجم في قبة السماء وابتعادة عن الأفق سيختفي الوميض الأحمر والأخضر ويظهر لونه الذهبي، ويرجع السبب في أن تلك الألوان ملاحظة مع نجم “العيوق” لأنه ببساطة نجم ساطع فهو سادس المع نجم في سماء الأرض.