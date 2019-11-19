الصيام الدوري ليوم كامل يمد عمر مرضى القلب

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من معهد Intermountain Healthcare للقلب في ولاية أوتا الأمريكية، عن مساعدة الصيام الدوري في إطالة عمر المرضى الذين يعانون من مشكلات في القلب، وذلك بوقف تناول الطعام أو الشراب لغالبية اليوم إن لم يكن طوال اليوم.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن المرضى الذين خضعوا لعملية قسطرة لعلاج مشكلة في القلب والأوعية الدموية ومارسوا الصيام المتقطع عاشوا فترة أطول مقارنة بأولئك الذين لم يصوموا؛ حيث كانوا أقل عرضة لتشخيص الإصابة بقصور القلب.

وأوضحت النتائج أن آثار الأمراض المزمنة التي تتطور على مدى عقود تخف من خلال الصيام؛ بينما قال الباحث الرئيس الدكتور بنجامين هورن مدير علم الأوبئة الوراثية القلبية والجينية في المعهد: ” إننا نجري أبحاثا على الصيام لفترة طويلة باستخدام نهج مماثل. أردنا أن نرى ما إذا كان الصيام هو السمة المحددة المسؤولة عن انخفاض معدلات الوفيات “.