الطريقة الصحيحة لإزالة الماكياج من البشرة بلا أضرار

أميرة خالد(صدى):

لا شك أن تنظيف البشرة من الماكياج أهم الخطوات للحفاظ عليها من الشوائب أو البقع والندبات ، إلا إنكي قد تؤذين بشرتك بطريقة إزالة الماكياج الخاطئة بما يسبب جفاف البشرة وفقدانها لزيوتها الطبيعية .

ونستعرض معك أفضل طريقة لإزالة الماكياج بالخطوات التالية :

1- لا تستخدمي مناديل إزالة الماكياج لأنها قاسية على البشرة وتحتوي على مواد كاشطة ، استبدليها بالقطن .

2- اغمسي ثلاث قطع من القطن في منظف مخصص للمنطقة حول العينين وضعي قطعين تحت عينيكي .

3- لا تتخلصي من الماسكرا مرة واحدة ، بل ضعي على عينيكي قطع قطنية مبللة بالمنظف لمدة دقيقة واحدة كي تنفصل بسهولة .

4- اختاري المنظف الجيد لإزالة الجلد الميت والشوائب ، وإذا كان منظف كريمي ضعيه البشرة وأزيلي الماكياج بلطف بقطنه مبللة أو بماء قليل ، أما إن كان منظف رغوة فضعي القليل منه مه تدليك البشرة بحركة دائرية واغسلي وجهك .

5- تأكدي من تنظيف وجهك بالكامل حتى الرقبة أو سطح الأنف .