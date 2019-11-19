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مطالب أمريكية بحظر عمليات الليزك فورا

مطالب أمريكية بحظر عمليات الليزك فورا
واشنطن(صدى):

حذر مسؤول سابق بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية من خطورة عمليات تصحيح البصر بالليزر ، مطالباً بوقفها نهائياً والإعتماد على إرتداء النظارات كما كان قبل تسعينيات القرن الماضي .

وكشف المسؤول أنه كان من ضمن الموافقين على الترخيص بإجرائها ، إلا أن دراسة استقصائية كشفت عن تعرض نسبة تتراوح بين 10 إلى 30 % لمخاطر نتيجة عملية الليزك قد تصل إلى فقدان البصر ، وتسبب الرؤية المزدوجة أو متلازمة العين الجافة أو وهج .

وردت إدارة الغذاء والدواء بأنها لم تكتشف أي مخاوف تتعلق بعمليات “الليزك ” ولا زال الأمر محل المناقشة .


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