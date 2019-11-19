بالفيديو.. مشاهد مُبهرة لسيول وشلالات جلاجل المجمعة تجذب المتنزهين
شهدت مدينة جلاجل المجمعة، أمس الاثنين، هطول امطار غزيرة مصحوبة بصواعق سالت على اثرها الاودية والشعاب وارتوت الارض ومنها شعيب القعير واودية السد.
وثق ذلك العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت مشاهد مبهرة لشعيب وادي معاوية في جلاجل المجمعة وجريان السيول في الأودية، لتبدو في أبهى صورها جاذبة المتنزهين على ضفاف الأودية والشعاب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق؛ فضلًا عن الشرقية والرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87365 ] نشر منذ 18 دقيقة
بسم الله ماشاء الله تبارك الله ،،
,, اللهم اجعلها سيول نافعة مباركه اروي بها الأرض والزرع والضرع ، وعم بنفعها وبركتها البلاد والعباد .. آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87365 ] نشر منذ 10 دقائق
اتوقع اخونا راعي الددسن ماغطها بين هاالشعبان والارض البهيجه ..
,, الله يرده لنا سالم غانم ، ويخبرنا باالعلوم الطيبه ..
.. من طول الغيبات جاب الغنايم .. ننتظرك يا ذيب البراري ,,
,, طالت الغيبه عساك سالم سعيد اينما تكون .. آمين ,,