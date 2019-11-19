بالفيديو.. مشاهد مُبهرة لسيول وشلالات جلاجل المجمعة تجذب المتنزهين

نايف السالم(صدى):

شهدت مدينة جلاجل المجمعة، أمس الاثنين، هطول امطار غزيرة مصحوبة بصواعق سالت على اثرها الاودية والشعاب وارتوت الارض ومنها شعيب القعير واودية السد.

وثق ذلك العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت مشاهد مبهرة لشعيب وادي معاوية في جلاجل المجمعة وجريان السيول في الأودية، لتبدو في أبهى صورها جاذبة المتنزهين على ضفاف الأودية والشعاب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق؛ فضلًا عن الشرقية والرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.