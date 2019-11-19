إجراء أمريكي جديد ضد نشاط إيران النووي ومنشأتها السرية

واشنطن(صدى):

قررت الولايات المتحدة أمس الإثنين وقف العمل بإعفاءات العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية التي تعمل سراً مع روسيا واوروبا بهدف الضغط عليهم لإستمرار الإغفاءات .

وجاء قرار الحكومة الأمريكية بعد التصعيد الإيراني بإستئناف أنشطة اليورانيوم بالمخالفة للإتفاق النووي ، خاصةً وأن المنشأة السرية ” فوردو ” التي تعمل تحت الأرض كان من المفترض أن تتحول لمركز بحوث مدنية بموجب الإتفاق النووي .

وقال وزير الخارجية مايك بامبيو في مؤتمر صحفي : إن “الولايات المتحدة ستُنهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو؛ اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019 .

وأضاف : ليس هناك من سبب شرعي لإيران لاستئناف التخصيب في هذا الموقع السري سابقًا. على إيران أن توقف نشاطاتها هناك في الحال .

ويأتي ها الإجراء في ظل اشتعال المظاهرات في إيران إحتجاجاً على رفع أسعار الوقود وتردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية .

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن عن تضامنه مع المتظاهرين قائلاً : العالم يراقب ، ومؤكداً أن الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل مع تغيير سياسات حكومته لتتصرف ببساطة كدولة طبيعية .