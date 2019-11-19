أبرزها زيت الزيتون والخل.. خطوات بسيطة لتنظيف منزلك بمنتجات طبيعية فعالة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد منتجات التنظيف التي يتم شراؤها من المتجر ضارةً بالبيئة وبالصحة، وبالتالي يلجأ البعض إلي استخدام بدائل محلية الصنع مصنوعةٍ من منتجاتٍ مثل الليمون والخل، لمعالجة أصعب الحالات.

وتنظف ببيكربونات الصوديوم الحمامات، وبالنسبة إلى الأخير، قد تظل بعض الرواسب لذلك رُشّي بعض الخل لتلميع الصنابير.

ونستعرض أبرز 5 طرقٍ لتنظيف منزلكِ بمنتجات طبيعية آمنة وفعّالة منها أولا.. بخاخ الخل: يستخدم لتنظيف أسطح العمل وطاولة الطعام والمغسلة ومواقد السيراميك والحمامات والمرايا، بالإضافة لاستخدام الخل لإزالة الترسبات من الغلاية، إذ يمكنك وضعه داخلها وتركها تغلي بعض الوقت.

ثانيا.. زيت الزيتون لتلميع الأثاث: زيت الزيتون بديلٌ طبيعيٌ مذهل لتلميع الأثاث، ضعي بعضًا منه على قطعة قماش، وقومي بتلميع سطح الأثاث بلطف، ثم اتركية ليجف”.

ثالثا.. اكتشفي صابون القشتالة castile soap: يمكن استخدام هذا الصابون بإضافته إلى منظفات الغسيل أو الصحون أو صابون اليد أو منظف الأرضيات أو حتى الشامبو، بالنسبةِ للأرضيات اللامعة، أضيفي ربع كوب من الخل إلى دلو من الماء الساخن، وأضيفي كمية وافرة من صابون القشتالة.

رابعا.. بيكربونات الصوديوم السائبة: تعملُ بيكربونات الصوديوم بثلاث طرق، فهي تزيل الروائح الكريهة (وضع وعاء صغير منها في الثلاجة يمتص الروائح الكريهة)، وهي تفور عندما تبتل، وتخترق الدهون؛ عندها يمكن إزالة الدهون بلطف، بالنسبة للمصارف والبالوعات، قومي برشِّ بعض بيكربونات الصوديوم في الأسفل، ثم صُبّي بعض الخل، وستبدأ المواد في التفاعل وإزالة الرواسب.

خامسا.. محاربة العفن بزيت شجرة الشاي والخل: يُنصح بتعبئة زجاجة بخاخ بالخل الأبيض وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي، وتركها على الأسطح المطلوب تنظيفها لمدة 30 دقيقةً، ثم اغسليها بقطعة قماش مُبللة بماء دافئ.