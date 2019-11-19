رئيس الأهلي يفكر في الاستقالة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن وجود رغبة لدى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ، الاستقالة من منصبه، كما توجد مباحثات بينه وبين مجلس إدارته لتحديد إعلانها بشكل رسمي.

وفي السياق نفسه، تقدم كلاً من الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي، والدكتور ياسر محروس العضويين الذهبيين للنادي الأهلي بخطاب لمجلس إدارة الأهلي يحمل نفس المطالبات التي احتواها خطاب المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.

وضم ذلك المطالبة بعقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في المخالفات التي وقع فيها مجلس الإدارة والتصويت على حله؛ بعد الخلافات التي ظهرت على السطح مؤخراً بين رئيس النادي أحمد الصائغ والمشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل.