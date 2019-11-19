الحليب المجفف أم الطازج.. أيهما مفيد لصحتك ؟

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يفضل الكثيرون تناول الحليب المجفف أو البودرة نظراً لمذاقه المميز بالمقارنة بالحليب السائل ، وهو ما يثير التساؤل حول الفرق بين النوعين بالنسبة للقيمة الغذائية خاصةً مع زيادة الإقبال على الحليب البودرة .

ويؤكد خبراء التغذية أن الفرق ليس كبير بين النوعين بشرط اتباع التعليمات الصحيحة المدونة على عبوة الحليب البودرة من حيث إضافة كمية الماء المناسبة حتى لا يتعرض للتخفيف وبالتالي يفقج قيمته الغذائية .

وفي نفس الوقت أكدوا أن القيمة الغذائية الأصلية موجودة بالحليب السائل نظراً لعدم تعرضه لمراحل التصنيع والحرارة العالية لذا فالحليب السائل يحتوي على فيتامينات أكثر ودهون صحية مفيدة للجهاز العصبي خاصةً للأطفال .

وينصح الخبراء بتناول الحليب المجفف في حال اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن أو للرياضيين لإحتوائه على نسبة أقل من الدهون .