بالفيديو.. المركبة 2030 تصل إلي المملكة للمشاركة في معرض السيارات 

الرياض(صدى):

كشف مصدر مطلع عن وصول السيارة “2030” المصنعة خصيصاً لموسم الرياض، مبينا أنه لا يوجد منها سوى هذه القطعة في العالم، إلى المملكة للمشاركة في فعاليات معرض السيارات.

ومن المقرر أن تنطلق معرض السيارات بعد غدٍ الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يستمر حتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، ويعتبر وجهة مميزة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة.

وعرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق وصول السيارة “2030” في صندوق شحن إلى المطار، موضحا أنه سيُقام مزاد عليها ضمن المعرض.