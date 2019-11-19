أسباب صعوبة تحريك «عصا القير» وكيفية مواجهتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، عن أسباب صعوبة تحريك ” عصا القير” ، وطرق اكتشافها، حيث أن من يواجهها عليه فحص بعض الأجزاء لمعرفة سبب المشكلة الرئيسي، وفي البداية هو فحص قاعدة الموتور أو الـ”جير بوكس” الخلفية؛ للتأكد من عدم وجود مشكلة بها.

وانتقل بعد ذلك إلى القاعدتين الأخرتين فإذا لم تجد أي مشكلة بهم انتقل الخطوة التالية؛ بينما الخطوة الثانية: قم بفحص مستوى الزيت في الجيربوكس للتأكد من وجود زيت كاف، وفي الخطوة الثالثة جرب إعادة ضبط الجزء الميكانيكي المخصص لنقل عصا السرعات للجيربوكس، فهذه المشكلة تتسبب في صعوبة تعشيق عصا القير.

وتتمثل الخطوة الأخيرة في أن تفحص مسار زيت الدبرياج أو “الكليتش” من خلال الماسورة الخارجة من زيت خزنة زيت الفرامل، إلى مصدر الدبرياج العلوي، والأهم هنا أن تفحص الأماكن غير الواضحة للعين كأسفل ماسورة الدبرياج السفلية.