محافظ مالية مؤقتة للأفراد بالبنوك بالتزامن مع اكتتاب أرامكو

علي القحطاني(صدى):

وفرت بعض البنوك إمكانية اكتتاب الأفراد في أرامكو عبر حساباتهم الجارية، حيث سيتم فتح محافظ مالية مؤقتة للعملاء بالتزامن مع اكتتاب أرامكو، وسيتم إيداع الأسهم فيها.

ويستطيع المساهم الفرد من بيع أسهمه بسهولة عند التخصيص؛ بينما في حال وجود اختلاف في عدد التابعين أو أن عددهم غير صحيح، فتتم تعبئة نموذج الاكتتاب آليا، ومراجعة الفرع.

وفي السياق نفسه، أشارت البنوك إلى أن هناك 5 طرق للاكتتاب في أسهم الشركة، ممثلة في ” تطبيقها الإلكتروني، وحسابها الأون لاين، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي، والفروع المنتشرة ” .