عروض الزواج تنهال على ياسمين صبري بعد كشفها عن مواصفات فتى أحلامها

القاهرة(صدى):

انهالت الاتصالات وعروض الزواج على الفنانة المصرية ياسمين صبري، عقب إفصاحها عن مواصفات فتى أحلامها، خلال حلقتها ببرنامج ” صاحبة السعادة ” مع الإعلامية إسعاد يونس.

وتعرضت ياسمين عقب ذلك لسيل من الانتقادات والسخرية لتخرج وتقول أنها كانت مجرد لعبة وفقرة للضحك، وأنها تدرك تمامًا طبيعة الحياة وأنها لم تقصد ما قالته، مؤكدةً أنها انتابتها حالة من الضحك الهسيتري عندما قرأت ما كتب عن تصريحاتها.

وأوضحت الفنانة المصرية أن البعض عرض عليها الزواج قائلةً: ” ناس كثير كلمتني وقالتلي أنا من غير كرش وبشعر، يا جماعة والله دي لعبة من ضمن فقرات البرنامج “؛ فيما كانت قد قالت أنها تفضّل الارتباط برجل ” طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي أسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة ” .

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