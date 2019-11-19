سيدة تضرب خادمتها بـ «المعلقة» وتتسبب في إصابتها بجلطة

أبوظبي(صدى):

اتهمت خادمة آسيوية في دبي كفيلتها بالاعتداء عليها وضربها بشكل متكرر ما أحدث بها إصابات بمختلف أنحاء جسدها وجلطة أدخلت على أثرها المستشفى.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من الخادمة يفيد بتعرضها للضرب باستمرار على يد كفيلتهاباستخدام «معلقة» على رأسها بسبب خلافات على الأعمال المنزلية، ما جعلها تدخل المستشفى وتصاب بجلطة إثر تعرضها للضرب المتكرر.

بدورها قررت محكمة الجنح تأجيل القضية إلى جلسة 15 من ديسمبر المقبل للحكم في القضية.