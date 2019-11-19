أتى بتأشيرة عمرة لم يؤدها..تفاصيل جديدة عن التركي الذي حاول سرقة «آثار الحرمين»

نايف السالم(صدى):

على خلفية إحباط محاولة وافد تركي لسرقة آثار معرض عمارة الحرمين الشريفين، كشفت مصادر أن المتهم دخل المملكة عبر مطار ينبع الدولي بتأشيرة عمرة، ولم يقم بأدائها.

وتبين أن المتهم قام بزيارة المتحف مرتين في أوقات العمل الرسمية والمسموح له بدخولها، للتخطيط للطريقة التي سيتخذها لسرقة الآثار.

وأحيل الوافد التركي إلى جهاز أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أنظمة وقوانين المملكة.

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