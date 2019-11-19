أتى بتأشيرة عمرة لم يؤدها..تفاصيل جديدة عن التركي الذي حاول سرقة «آثار الحرمين»
على خلفية إحباط محاولة وافد تركي لسرقة آثار معرض عمارة الحرمين الشريفين، كشفت مصادر أن المتهم دخل المملكة عبر مطار ينبع الدولي بتأشيرة عمرة، ولم يقم بأدائها.
وتبين أن المتهم قام بزيارة المتحف مرتين في أوقات العمل الرسمية والمسموح له بدخولها، للتخطيط للطريقة التي سيتخذها لسرقة الآثار.
وأحيل الوافد التركي إلى جهاز أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أنظمة وقوانين المملكة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 30586 ] نشر منذ 40 دقيقة
حرامي جاء ليسرق الاثار الاسلاميه واحتمال انه مرسل من قبل الحكومه التركيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87344 ] نشر منذ 39 دقيقة
دحرجوا راسه للكلاب الضاله ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3176 ] نشر منذ 38 دقيقة
اصلا من جا خبر السروق انة تركي وعطل كمرات المراقبة ذى عميل مخابرات مايبغالها
ليس بسارق عادي وهو موفد ليس للسرقة بل لأهداف اكبر بعد ان تتم السرقة
الحمد لله بلاد الحرمين منصورة وكل كايد لها يرتد كيدة تفلة بوجهة ووجة من امرة وأوعز لة
ودامة بستلام امن الدولة سيعرف من هم عيال سلمان وكيف يتجراء على اطهر بقعة على وجة الارض