احتجاز رضيع داخل منزله أثناء تنظيف الأم للمدخل والدفاع المدني يتدخل

أبها(صدى):

تدخل الدفاع المدني في محافظة بيشة لإنقاذ طفل رضيع كان محتجزاً داخل منزل أسرته.

وتفصيلا، كانت والدة الطفل تقوم بتنظيف أحد مداخل المنزل، وتفاجأت بأن باب المنزل أغلق تلقائيًا، وبالداخل طفلها ذو السنة الواحدة من العمر، إضافة إلى وجود طعامًا يطهى على النار.

وسرعان ما هرولت الأم بالنزول للشارع باكية مستغيثة لنجدتها هي وطفلها، فساعدها قائد أحد المدارس المجاورة، وتواصل مع الدفاع المدني الذين وصلوا خلال وقت وجيز،لإنقاذ الطفل.