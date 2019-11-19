بالفيديو..أرملة شاه إيران تدعم المحتجين ضد الملالي

طهران(صدى):

أعلنت أرملة شاه إيران، فرح ديبا بهلوي، دعمها للمحتجين في بلادها ضد النظام وقراراته الاقتصادية التي طالت فئات كثيرة من الفقراء من المواطنين.

وشددت فرح بهلوي على اتحاد المواطنين في حراكهم ضد فساد وظلم النظام، قائلة: إياكم أن تفقدوا هذه الروح في أي وقت، الورح الإيجابية التي لديكم، ورغم أنني أعلم كم المصاعب والأزمات التي تمرون بها وأني لست مكانكم، ولكن أول كفاح تواجهونه هو ألا تفقدوا هذه الروح.

وأضافت: عليكم أن تتحدوا، فأنا متأكدة أن هذا الوضع لن يدوم، ولهذا تعرضت والشاه للكثير من الهجوم، ولكن يهون هذا من أجل أن تبقى إيران ثابتة دائمًا.

وتابعت: عليكم أن تتأكدوا أن النور سينتصر بعد رحيل الظلام، وأن إيران سوف تنهض من رمادها، وقد اختتمت حديثها للمواطنين بقولها: «على أمل اللقاء».

وتعتبر فرح بهلوي آخر إمبراطورة في النظام الملكي الذي أسقطه المتشدد الخميني في أعقاب ثورة 1979.