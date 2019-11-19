طاقم تحكيم بحريني لإدارة لقاء الأخضر والباراجواي

نواف السالم(صدى):

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم من دولة البحرين لإدارة لقاء الأخضر مع الباراجواي الودي، اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتضمن الطاقم التحكيمي كل من علي السماهيجي لإدارة المباراة ويساعده الحكم المساعد الأول عبدالله صالح والحكم المساعد الثاني سيد جلال محفوظ والحكم الرابع عيسى عبدالله.

يُذكر أن الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم اليمن برصيد 5 نقاط، ويحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بـ4 نقاط، بالتساوي مع سنغافورة.