طردته وخانته مع آخر ولا يزال متمسكا بها!

لندن(صدى):

عرض بريد القراء بصحيفة «ذا صن» البريطانية، رسالة من زوج بائس يعاني من زوجته التي أدمنت شرب الخمر، ودائما ما تعنفه.

وما أثار علامات التعجب في رسالة هذا الزوج أنه غير قادر على ترك زوجته، مؤكدا أنه يعتبرها توأم روحه و لا يستطيع الاستغناء عنها.

وذكر أن زوجته طلبت الانفصال عنه إلا أنه حاول إصلاح الأمر بينه وبينها، لتفاجئه بأنها على علاقة برجل آخر.

والغريب في الأمر أنه بالرغم من كم الإهانات التي تلقاها الزوج من زوجته وخيانته له، وطرده من المنزل، إلا أنه لا زال متمسكا بها لشعوره بأنه ضائع ووحيد من دونها -على حد قوله-.