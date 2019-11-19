«النقد سيسهم في تنمية الاقتصاد وتحسين الإيرادات»..تعليق ولي العهد على اكتتاب أرامكو

علي القحطاني(صدى):

أعادت قناة الإخبارية بث مقطع من حديث لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عن طرح أرامكو للاكتتاب، خلال لقاء سابق لسموه مع الإعلامي داوود الشريان.

وكان ولي العهد قد رد على سؤال بخصوص الخوف الذي ينتاب بعض الاقتصاديين حول طرح شركة أرامكو.

وقال ولي العهد إن هذا الفكر يميل للفكر الشيوعي والاشتراكي الذي يكون كل شيء فيه مملوكًا للدولة حتى المخابز، مشيرًا إلى أنه في الوثائق الرئيسية حين أُنشئت أرامكو وقت المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – كانت تتهيأ للطرح في الأسواق في ذلك الوقت.

وأضاف: النقد الذي سيتوافر من طرح أرامكو سيساعد على اقتناص فرص جديدة، وسيسهم أيضًا في تنمية الاقتصاد، وخلق وظائف جديدة، وتحسين إيرادات الحكومة، إلى جانب فوائد أخرى.

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