مواعيد وأماكن فعاليات اليوم الثلاثاء في موسم الرياض
أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض، عن أماكن ومواعيد فعاليات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر.
وتتضمن الفعاليات : لونا سينما، سيرك دو سو ليه بازار، رياض ونتروندرلاند، بيتر با، معرض ريال مدريد، وغيرها.
وأغلق موسم الرياض، مساء الاثنين، 3 مناطق هي «وادي نمار، نبض الرياض، وينتروندرلاند».
وأضاف: « لكل اللي عنده حجز مؤكد في أحد المناطق، تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الموحد 920014180، أو عن طريق الواتس آب: +966122605080 .
ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .
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