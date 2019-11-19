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مواعيد وأماكن فعاليات اليوم الثلاثاء في موسم الرياض

مواعيد وأماكن فعاليات اليوم الثلاثاء في موسم الرياض
عادل الحربي(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض، عن أماكن ومواعيد فعاليات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وتتضمن الفعاليات : لونا سينما، سيرك دو سو ليه بازار، رياض ونتروندرلاند، بيتر با، معرض ريال مدريد، وغيرها.

وأغلق موسم الرياض، مساء الاثنين، 3 مناطق هي «وادي نمار، نبض الرياض، وينتروندرلاند».

وأضاف: « لكل اللي عنده حجز مؤكد في أحد المناطق، تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الموحد 920014180، أو عن طريق الواتس آب: +966122605080 .

ويمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .


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