أمريكا تدعم المستوطنات الاسرائيلية في تحول خطير

وكالات(صدى):

كشف مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده لا تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير متسقة مع القانون الدولي.

وقال بومبيو: بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على ان إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي.

ويعتبر التصريح تحول في السياسة الخارجية لأمريكا، التي كانت تعتمد، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر ان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.