شاهد.. عراك وشتائم متبادلة بين ميسي وكافاني

طلال الغامدي(صدى):

وقع شجار حاد بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب أوروغواي إدينسون كافاني خلال مباراة المنتخبين في إطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وقالت وسائل إعلام إن اللاعبين وقع بينهما تبادل شتائم واشتباكًا طفيفًا في النفق تم حله من لويس سواريز ودييغو غودين.

وأضافت: كافاني أراد العراك مع ميسي ورد عليه لاعب برشلونة: ” هيا تعال وقتما تشاء.

وفي الشوط الأول كاد ميسي وكافاني أن يشتبكا قبل أن يتدخل اللاعبون لمنع الاشتباك، لكن يبدو أنهما تواجدا في ممر اللاعبين وتجدد التشاجر بينهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق منتخب أوروغواي 1/0 سجله إدينسون كافاني في الدقيقة 34.