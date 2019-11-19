بالفيديو.. عادل الكلباني: الغناء والموسيقى كانا موجودان في عهد النبي «صلّ الله عليه وسلم»

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ عادل الكلباني، أن الغناء كان موجودًا بزمان النبي «صلّ الله عليه وسلم»، وكذلك الموسيقى حيث عُرفت بعض أدوات الطرب والمعازف مقل «المزهر» وهو العود.

وأضاف الكلباني خلال حواره في برنامج «مع الكلباني»، أن البخاري بوب باب سنة العيدين لأهل الإسلام، ثم ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها والجاريتين اللتان كانتا تغنيان.

واستشهد برواية لحديث جاء فيه أن النبي «صلّ الله عليه وسلم» رأى امرأة فقال لعائشة: أتعرفين من هذه؟، قالت: لا، قال: هذه قينة – مطربة فنانة بعصرنا – بني فلان، أتحبين أن تغني لكِ، قالت نعم، فأعطاه طبقًا وغنت.