بر جدة تعقد عدداً من الاتفاقيات خلال العام.. وتثني على شركائها

نايف السالم(صدى):

قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة معالي الدكتور سهيل بن حسن قاضي جزيل شكره لجميع الجهات والمؤسسات التي وقعت شراكات واتفاقيات مع الجمعية خلال العام الحالي 2019 وكان لها الأثر الايجابي في رفع دعم التنمية المستدامة للجمعية وتطوير برامجها الاجتماعية، داعياً القطاع الخاص إلى القيام بدوره في المسؤولية المجتمعية مواكبة لبرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز دور القطاع غير الربحي وتحقيق التنمية المستدامة له، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني بصورة شاملة.

وأوضح قاضي أن هذه الشراكات المباركة تهدف منها الجمعية التحول من الاعتماد على التبرعات إلى تحقق الاكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد استفاد من هذه الشراكات أكثر من 2000 يتيم و 1000 أسرة فقيرة و250 مريضاً بالفشل الكلوي ، كما دعمت أبرز مشاريع الجمعية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، مراكز غسيل الكلى، كسوة العيد ، عيدية يتيم ، مشيراً أن العديد من البرامج كانت ثمرة هذه الشراكات.

وذكر قاضي أن هذه الاتفاقيات والشراكات استفاد منها أربعة صناديق؛ وهي دعم الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي وتفريج الكربة وقد تمثلت في برامج ( كن عوناً، كملها ريال، استثمرها صح، بركة رزق، والاستقطاع الشهري ) مؤكداً بأن العديد من منسوبي هذه الجهات تواصلوا مع الجمعية ليبينوا لهم تأثير هذا العطاء عليهم وعلى حياتهم مدللاً بقوله عليه الصلاة والسلام : (ما من يومٍ يصبح العبادُ فيه، إلا مَلَكَان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسِكًا تلفًا).

يُذكر أن جمعية البر بجدة وقّعت عدداً من الشراكات والاتفاقيات منذ مطلع العام الحالي مع عدة جهات وهي : العين العزيزية، وجوه ، مطاعم خيال ، مصنع الأجنحة المحترفة ، شركة أسواق بن داوود ، شركة نبيل محسن الرشيدي ، مؤسسة خيرات النجوم ، شركة باريس غاليري ، حلويات نعمة ،النادي الأهلي السعودي.