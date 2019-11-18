سمو نائب أمير الرياض يعزي في وفاة سمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود

سعيد العجل(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان – رحمه الله -، وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته.