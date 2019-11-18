ملتقى سيدات الأعمال ينطلق غداً بالرياض

ريم عبدالعزيز(صدى):

تعتزم مجموعة مؤسسات محلية رائدة إطلاق ملتقى لسيدات الأعمال بالرياض في اليوم العالمي لرائدات الأعمال الموافق ١٩ نوفمبر ١٠١٩م مساءً في قاعة الخزامى للمؤتمرات، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع المحلي لريادة الاعمال النسائية، وإبراز قصص نجاح وترك الأثر المجتمعي والتنموي، وتعزيز دور التمكين والدعم التحفيزي المقدم لرائدات الاعمال السعوديات.

حيث يتضمن الملتقى برنامجاً داخلياً يبدأ بأنشطة استقبال وتعارف يليها كلمة الراعي والكلمة الافتتاحية ثم العديد من الجلسات والنقاشات وورش العمل ذات العلاقة بريادة الاعمال التي من شأنها اكتساب مهارات ريادية .

يتخللها حوارات تُختتم بشكر وتكريم جميع المشاركين والجهات الراعية، ثم تدشين المبادرة والتعريف بها كفرصة استثمارية تعمل على خدمة اقتصاد الوطن وتنميته.