بعد تجاوز تذاكرها 18 ألف ريال.. إلغاء حفل أحلام بالرياض

أميرة خالد(صدى):

أعلن موسم الرياض عن تأجيل حفل أحلام بسبب سوء الأحوال الجوية، والذي كان مقررًا إحياؤه على هامش معرض ” أنا عربية ” مساء اليوم الإثنين.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة المهرجان عبر ” تويتر ” تغريدةً قال فيها: نعتذر منكم بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالي المستشار تركي آل الشيخ في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام، موسم الرياض.

وكان آل الشيخ كشف في تغريدة له عن بلوغ سعر تذاكر حفل أحلام 18 ألف ريال.

وتسائل “ آل الشيخ ” في تغريدة على حسابه بـ” تويتر ” قائلاً: “ ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟ ، في معرض أنا عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه ٣٥ مليون ريال وزواره تجاوزوا ٢٠ ألف زائرة.

وحول تذاكر حفلة “ أحلام” أضاف “آل الشيخ ”: “ موسم الرياض مولع، وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي، وصلت التذكرة لـ ١٨ ألف وريعها لأعمال الخير ” .