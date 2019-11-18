عربي يشكو من تعنيف زوجته له على مدار 20 عامًا

عمان(صدى):

اشتكى رجل أردني زوجته لافتا إلى أنه يتعرض للتعنيف اللفظي والضرب الخفيف من قبل زوجته عند حدوث موقف لا يعجبها.

وأوضح الزوج أنه يتقلد وظيفة مهمة في المجتمع، تجعل كل من يعرفه ويتعامل معه يقدره ويحترمه.

وأكد على أنه يحترم زوجته ويقدرها أمام أبنائهما وعائلتهما وأمام الغرباء، ولم ينسَ المناسبات الهامة في حياة زوجته، ويقدم لها الهدايا في عيد ميلادها، ويحتفلا بعيد زواجهما معًا، ورغم ذلك تعنّفه منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشار إلى أنها فرضت عليه النوم أمام باب منزلهما، عندما خسر أموال في البورصة كما منعته من دخول المنزل لمدة يوم واحد.

وعن سبب عدم تطليقها، قال: ” إنه حاول تغيير شخصيتها، وتواصل من عائلتها للحديث معها، لكن بدون جدوى “، مختتمًا أنه يرفض الطلاق للحفاظ على أبنائه.