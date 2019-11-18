تركيا تمارس هوايتها المفضلة وتهدد بعملية جديدة شمال سوريا

أنقرة(صدى):

هددت تركيا من جديد بتنفيذ عملية عسكرية ضد شمال سوريا؛ حيث صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ستبدأ عملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم إخلاء المنطقة ممن وصفهم بالإرهابيين.

وأضاف: الولايات المتحدة وروسيا لم تنفذا ما نصت عليه الاتفاقات، التي أوقفت عملية تركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق ينص على نقل وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، من مساحة شاسعة من الأرض على حدود تركيا في شمال شرق سوريا.