اغتصاب جماعي لفتاة يدفعها للانتحار وترك رسالة عن حملها

بانكوك(صدى):

قررت فتاة في الثالثة عشر من عمرها، الانتحار بعد تعرُّضها إلى اغتصاب جماعي على يد عصابة مكونة من ستة رجال.

وقفزت الطفلة من شرفة منزلها عند منتصف الليل في العاصمة التايلاندية بانكوك، فيما قالت والدتها للشرطة إن ابنتها احتجزت لدى عصابة وتعرضت لاغتصاب جماعي في 11 نوفمبر الجاري.

وأردفت أن الحادث أدخلت ابنتها في اكتئاب عميق، لكنها تعرفت على اثنين من المشبه بهم.

وقالت الفتاة على «فيس بوك » قبل الانتحار: « أنا على وشك الذهاب و إذا لم أكن حاملًا ، كنت سأذهب منذ فترة طويلة».