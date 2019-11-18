عروس تلغي زفافها بسبب صاحب العريس

واشنطن(صدى):

قررت عروس إلغاء زفافها بعد أن رفض خطيبها التخلص من صديقه الذي سيتصحبه في الفرح لكونه قصيرا للغاية ولديه أسنان ملتوية.

وبررت العروس المجهولة موقفها بأن صاحب العريس كان قصير اللغاية حيث يصل طوله بنحو 5 أقدام، وان هذا الأمر سيجعل مظهرها سخيفا، حيث سيرافق صاحب العريس القصير شقيقتها ” الجميلة ” إلى أسفل ممر حفل الزفاف.

وكتبت العروس التي يعتقد أنها تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، منشور الفيسبوك قائلة بأنها ستتزوج يوم السبت القادم، وان كل وصيفات زفافها جميلات للغاية

وأضافت العروس عبر منشورها بأن لديها مشكلة صاحب خطيبها، لكونه قصيرا للغاية وسوف يبدو مرافقا سخيفا لاختها خلال اصطحابهم في حفل الزفاف لكونه وصيف العريس.

ووصفت العروس وصيف خطيبها بأنه بشع ولديه أسنان ملتوية وابتسامته سيئة للغاية ويمكن تظهر كافة لثته.

تابعت العروس عبر منشورها أنها سألت خطيبها ما إذا كان صحابه في الزفاف يمكن أن يقف في نهاية الصف خلال تصويرهم بالزفاف حتى يمكن اجتزاؤه من الصورة بسبب شكله البشع، لافتة إلى ان بهذه الطريقة يمكن قصه وتجنبه من الصورة او على خطيبها أن يختار وصيفا آخر غير صديقه البشع.

وأوضحت العروس أن خطيبها لم يوافق على استبعاد صديقه ورفيق زفافه لأنه انفق عليه حوالي 10 الاف جنيه استرليني خلال عطلته الأسبوعية.