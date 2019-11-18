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  3. انفجار إطار يودي بحياة وإصابة 4 طلاب أثناء عودتهم من مدرستهم بغميقة«صور»
  • نشر : منذ 26 دقيقة
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  • حوادث

انفجار إطار يودي بحياة وإصابة 4 طلاب أثناء عودتهم من مدرستهم بغميقة«صور»

انفجار إطار يودي بحياة وإصابة 4 طلاب أثناء عودتهم من مدرستهم بغميقة«صور»
حامد العمري (صدى):

أدى حادث إنقلاب لمركبة بعد ظهر اليوم تقل 4 طلاب من إحدى مدارس مركز غميقة شرق محافظة الليث لوفاة طالب وإصابة 3 آخرين وذلك أثناء عودتهم من مدرستهم .

وقد تسبب انفجار الإطار الخلفي للمركبة إلى انقلابها ، وفاة أحد الطلاب وإصابة 3 من زملائه إصابات مختلفة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج عن طريق أحد المسعفين ، بينما تولت سيارة الشرشورة نقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث .

وباشر الحادث مرور الليث ممثلاً في ضابط خفر الحوادث ومخفر شرطة “ غميقة ” .


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