انفجار إطار يودي بحياة وإصابة 4 طلاب أثناء عودتهم من مدرستهم بغميقة«صور»

حامد العمري (صدى):

أدى حادث إنقلاب لمركبة بعد ظهر اليوم تقل 4 طلاب من إحدى مدارس مركز غميقة شرق محافظة الليث لوفاة طالب وإصابة 3 آخرين وذلك أثناء عودتهم من مدرستهم .

وقد تسبب انفجار الإطار الخلفي للمركبة إلى انقلابها ، وفاة أحد الطلاب وإصابة 3 من زملائه إصابات مختلفة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج عن طريق أحد المسعفين ، بينما تولت سيارة الشرشورة نقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث .

وباشر الحادث مرور الليث ممثلاً في ضابط خفر الحوادث ومخفر شرطة “ غميقة ” .