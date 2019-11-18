الأمطار تؤجل حفل تدشين بوابة الدرعية

عادل الحربي(صدى):

قرّرت هيئة تطوير بوابة الدرعية، تأجل حفل تدشين البوابة إلى يوم الأربعاء المقبل بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري، بأنه بناءً على التوجيهات العليا فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م نظراً للحالة المطرية.

وكان من المقرر أن يتم تدشين البوابة يوم غد الثلاثاء، إلا أن منطقة الرياض ومعظم مناطق المملكة تشهد هذه الأيام أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد.