رضيعة تفقد بصرها بعد 4 عمليات جراحية.. والصحة ترد على اتهامات الأهل (فيديو)

عبد العزيز القثامي(صدى):

اتهم المواطن محمد المناعي، جد الطفلة روزا، مستشفى بالطائف بالإهمال الطبي الذي تسبب في فقدان الطفلة لبصرها، مناشدًا القيادة بتوفير علاج لها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أنها خضعت لعدة عمليات جراحية بسبب مولدها بعد 6 أشهر من الحمل فقط، مضيفًا إلى أنه لم يكن هناك متابعة لحالتها بعد العمليات التي خضعت لها خاصة أنها أجرت في هذا السِن.

وأفاد بأن المستشفى الحكومي نقلها دون علمه ودوه موافقة أهلها إلى مستشفى خاص، وهي في منتصف العلاج والعمليات الجراحية التي تجريها.

من جانبه، رد عبد الهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف، على اتهامات جد الطفلة روزا، معلنًا تضامنه مع حالة الطفلة، وظروف ولادتها المبكرة يجعلها تعاني من مشاكل صحية.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث مضاعفات صحية لها، مضيفًا أن الأطباء قد يضطرون إلى إجراء عمليات سريعة دون علم الأهل حتى لا تتدهور الحالة الصحية للمريض.

#فيديو

المواطن محمد المناعي "جد الطفلة روزا" يروي تفاصيل فقدان روزا لبصرها بسبب الإهمال الطبي بأحد مستشفيات الطائف، ويناشد خادم الحرمين وولي عهده التوجيه بتوفير علاج لها..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Q9sJ79DvzA — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 18, 2019