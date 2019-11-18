مدير تعليم شرورة: تم القبض على الطالب الذي طعن زميله (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد الأستاذ فهد عقالا، مدير إدارة التعليم في شرورة، أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية طعن طالب داخل مدرسة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أن الطالب الجاني لم يحضر طابور الصباح وكان متأخرًا، فيما لا يزال التحقيق جاري بشأن حمله السلاح وكيف دخل به إلى المدرسة.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت أثناء الفُسحة، حيث تشاجر الطالبان أمام المعلمين ووكيل المدرسة، حيث تطور الشجار إلى قيام الطالب المعتدى عليه بطعن المعتدي بمنطقة الصدر، وفقًا لتسجيل الكاميرات.

وأفاد بأن الطالب هرب سريعًا بعد فعلته، لكن الجهات المختصة باشرت الواقعة وتمكنت من القبض على الطالب.

#فيديو

أ. فهد عقالا مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة يروي تفاصيل مأساوية عن وفاة الطالب خالد النهدي بأحد مدارس المنطقة بعد أن وجه له زميله طعنة قاتلة بسلاح أبيض أمام المعلمين ووكيل المدرسة!!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/iAPlrGFIuC — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 18, 2019