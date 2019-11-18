بالصور.. الأخضر يختتم تدريباته لمواجهة منتخب باراجواي

ماجد محمد(صدى):

اختتم لاعبو المنتخب الوطني اليوم الاثنين، استعداداتهم لمواجهة منتخب باراجواي مساء غدًا بحصة تدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني ” إيرفي رينارد “.

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء تلاها تمرين التمرير قبل أن تجرى مناورة تكتيكية من مجموعتين.

في حين كشفت أشعة الرنين المغناطيسي للاعب خط الوسط عبدالله الخبيري عن وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وحاجته لبرنامج علاجي.

واكتفى المدافع عبدالله مادو بتمارين إنفرادية لشعوره بالآلام في الركب مجددًا خلال فترة اختبار جاهزيته.