بالفيديو.. سائق«جيب» يدهس شاب في حائل
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، قائد مركبة قام بدهس شخص متعمدًا، في حائل.
وظهر في الفيديو عربة جيب بيضاء وهي تقوم بدهس شخص بالعمد، مع وجود سيارة سوداء اللون عليها أثار حادثة حديثة.
وكشفت المعلومات الأولية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة معه.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3174 ] نشر منذ 13 دقيقة
يعني لذي الدرجة وصلت في بعض ناس الإستهتار بأرواح المسلمين
إش كان السبب ليس بمبرر لدهس بني ادم
الأشكال ذي وهياطها يجب على الدولة عدم عفوهم من البرحة حتى لو تنازل اولياء الدم
ذول همج ولا علاج لهم غير السيف الأملح