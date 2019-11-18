بالفيديو.. سائق«جيب» يدهس شاب في حائل

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الاثنين، قائد مركبة قام بدهس شخص متعمدًا، في حائل.

وظهر في الفيديو عربة جيب بيضاء وهي تقوم بدهس شخص بالعمد، مع وجود سيارة سوداء اللون عليها أثار حادثة حديثة.

وكشفت المعلومات الأولية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة معه.