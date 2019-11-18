الحوثيون يحتجزون سفينتين تابعتين لكوريا الجنوبية

فهمي محمد(صدى):

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على احتجاز باخرتين تابعتين لكوريا الجنوبية، قبالة السواحل اليمنية غرب البلاد، فجر اليوم الإثنين.

وكشف المتحدث الرسمي لقوات الساحل الغربي وضاح الدبيش تفاصيل عملية الاحتجاز.

وقال: في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس، أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على احتجاز باخرة كورية جنوبية، على قبالة المياه الإقليمية القريبة من جزيرة كمران، وعلى متنها أدوات ومعدات حفر، ويتألف طاقمها من 28 فردًا تقريبًا يحمل بعضهم الجنسية الكورية وجنسيات أخرى.

وأشار إلى احتجاز باخرة أخرى تحمل على متنها مشتقات نفطية تُقدّر كمياتها بـ(500) ألف برميل، مع جميع أفراد طاقمها المُكوّن من جنسيات مختلفة.

وتابع: ميليشيات الحوثي قامت بتفريغ كافة محتويات الباخرتين وما كان على متنها على شواطئ جزيرة كمران، وأخفت أفراد طاقم السفينتين في مكان مجهول.

وأضاف: قمنا بإبلاغ الأمم المتحدة ومن يمثلهم في مدينة الحديدة، إلا أننا لم نتلقَ منهم أي رد أو تحرك لإيقاف الممارسات السافرة التي تُقدم عليها ميليشيات الحوثي.