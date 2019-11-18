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بالفيديو.. منى العتيبي تثير الجدل على «إنستجرام»

بالفيديو.. منى العتيبي تثير الجدل على «إنستجرام»
خالد الظفيري(صدى):

تداول عدد من نشطاء موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، فيديو جديد لمنى العتيبي إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أثار موجة من الجدل.

وظهرت ” منى ” في الفيديو بشكل مغاير تمامًا، وأكد البعض أنها خضعت لعمليات تجديد، وأشار البعض الآخر إلى أن المكياج هو ما غيّر ملامحها تمامًا.

وقال أحد المتابعين: ” هذه عملية تجميل وبقوة “، وأضاف آخر: ” مغيرة لون الشعر ولابسة نظارات ” ، بينما أكد آخر: ” ولا تجميل ولا مكياج ده فلتر من الموبايل “.

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