بالفيديو.. منى العتيبي تثير الجدل على «إنستجرام»
تداول عدد من نشطاء موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، فيديو جديد لمنى العتيبي إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، أثار موجة من الجدل.
وظهرت ” منى ” في الفيديو بشكل مغاير تمامًا، وأكد البعض أنها خضعت لعمليات تجديد، وأشار البعض الآخر إلى أن المكياج هو ما غيّر ملامحها تمامًا.
وقال أحد المتابعين: ” هذه عملية تجميل وبقوة “، وأضاف آخر: ” مغيرة لون الشعر ولابسة نظارات ” ، بينما أكد آخر: ” ولا تجميل ولا مكياج ده فلتر من الموبايل “.
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@afabuquthailah المحاميه/اسيل ابوقذيله , , ت : 55313423 Twitter : afabuquthailah Insta : @afabuquthailah ٠ ٠ #مقاطع_مزاجية @mzajeah_kw حسابي الثاني ضيفوه _ _ #سناب #مقاطع #نادين_نسيب_نجيم #محاكم #السعوديه #الامارات #الكويت #قضايا #قوانين #حضانه #زواج #لجين_عمران #افنان_الباتل #شيلاء_سبت #حليمه_بولند #طلاق #احلام #شيرين #نانسي_عجرم #نهى_نبيل #شوق_الهادي #بلقيس #مريم_حسين #روان_بن_حسين #أمل_العوضي #فرح_الهادي #رؤى_الصبان #مقاطع_مزاجية
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