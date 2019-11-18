داعية مصري يكشف حقيقة وجود ملك للموت باسم «عزرائيل»

القاهرة(صدى):

كشف الداعية الإسلامي المصري خالد الجندي، حقيقة وجود ملك للموت باسم ” عزرائيل ” ، مؤكدًا أنه لا يوجد في الكتاب أو السنة ما يؤكد ذلك.

وقال ” الجندي ” في برنامجه ” لعلهم يفقهون ” ، إنه لا يوجد أي أساس لملك يدعى عزرائيل في الكتاب والسنة، وذلك عكس ما يتردد حول وجود ملك للموت بهذا الاسم.

وأضاف أن يتم اختراع العديد من الغيبيات مثل عزرائيل الذي يستخدم كأيقونة للفزع بالرغم من أنه ينفذ أوامر الله عز وجل.

وأشار إلى أنه لا يجب استغلال الغيبيات بعيدًا عن المسار الإيماني مثل موضوع ” حول العين ” الذي يتم استغلاله لتغييب العقول ونشر الإرهاب بين الشباب وتشتيت الدول.

وأنهى حديثه بأن الرقية الشرعية انحرفت في الفترة الماضية وأصبحت ” سبوبة ” للكثيرين، مؤكدًا أن التنوير أصبح مهمة ثقيلة للغاية.