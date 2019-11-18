وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وصحية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين؛ للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات.

وأضاف أن الوظائف المتاحة وفق مسميات «مقدم طعام بالرياض، ممرض ثانٍ بالرياض، أخصائي مختبر بالرياض، استشاري مساعد- طب الأورام بالرياض، مدير قسم الشحن والتخليص بجدة، وممرض ثالث بجدة، مهندس ميكانيكي أول بجدة، وكبير مشرفين الأمن المناوبين جدة».

كما أشارت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي:هنـــــــــا.