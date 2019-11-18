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طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني

طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني
ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق الأربعاء المقبل.

ويذكر أن القحطاني سيخوض مباراة اعتزاله برفقة فريقه ” Y20 ” المطعم بعدد من النجوم العالميين أمام فريق الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الأول من ديسمبر المقبل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 6 دقائق

ماجد عبدالله
خالد مسعد
يوسف خميس
محمد عبدالجواد
احمد جميل
وغيرهم كثير
ممن خدمو المنتخب وكان لهم بصمة واضحه وقويه في خدمة الوطن
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مالهم نصيب من الاهتمام

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