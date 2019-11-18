ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق الأربعاء المقبل.

ويذكر أن القحطاني سيخوض مباراة اعتزاله برفقة فريقه ” Y20 ” المطعم بعدد من النجوم العالميين أمام فريق الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الأول من ديسمبر المقبل.